Recuperan 40 postes de alumbrado público en el sector de la rotonda norte de Antofagasta

Luego de más de dos años en que un sector importante de la ciudad permaneció a oscuras debido a actos vandálicos y robo de cableado, el municipio concretó una importante inversión para recuperar el alumbrado público y garantizar mayor seguridad a los vecinos.

El alcalde Sacha Razmilic, dijo que se destinaron más de 36 millones de pesos para reponer 40 postes, 24 cámaras de seguridad y casi 300 metros de cables robados, tanto en superficie como subterráneos, para recuperar la iluminación del acceso norte a nuestra ciudad.

“Esto estaba oscuro y peligroso y hoy, dentro de este trabajo de recuperación de nuestro alumbrado público, con nueva inyección de recursos, estamos logrando tener más iluminación y más seguridad para nuestros vecinos”, destacó el jefe comunal.

El director de operaciones del municipio, Christian Miranda, explicó que el robo de cable en octubre de 2023 había dejado el sector prácticamente apagado, lo que requirió una intervención de gran envergadura, “ya se soldaron una veintena de tapas, las cámaras se han recuperado y se reemplazaron los cerca de 300 metros de cable robados, cambiando el cobre por aluminio para evitar nuevos ilícitos”.

Con estos trabajos el municipio no solo busca recuperar la seguridad de la entrada norte de la ciudad que había sido objeto de la delincuencia, sino también prevenir delitos a través de infraestructura más segura y sostenible.