Plan “Calles Sin Violencia” suma más de 6 mil detenidos en Antofagasta y Calama

Desde abril de 2023 hasta septiembre del presente año, Carabineros y la PDI han reforzado la fiscalización en Antofagasta y Calama, sumando detenidos, infracciones y vehículos recuperados.

La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta entregó un nuevo balance del Plan “Calles Sin Violencia”, iniciativa que busca reforzar la seguridad y el orden público en las comunas de Antofagasta y Calama.

De acuerdo con la información, entre abril de 2023 y el 21 de septiembre de 2025 se han realizado 214.248 controles preventivos en la vía pública, cursado 17.219 infracciones, detenido a 3.528 personas y recuperado 83 vehículos sustraídos, cifras que corresponden al trabajo coordinado de Carabineros de Chile.

Por su parte, la Policía de Investigaciones (PDI), a través de su Grupo de Investigación Especial, ha concretado 2.586 detenciones, de las cuales 1.528 se registraron en Antofagasta y 1.058 en Calama, principalmente por órdenes de detención vigentes, arrestos y procedimientos en flagrancia.

La Seremi de Seguridad Pública destacó que estas cifras reflejan el compromiso por seguir avanzando en acciones de prevención y fiscalización, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y seguridad a la comunidad.

