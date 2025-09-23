13.6 C
Antofagasta
Miércoles 24 de Septiembre del 2025
Mejillones

Choque en Ruta 1 dejó tres lesionados durante la madrugada en Mejillones

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 73, donde un vehículo menor impactó contra la barrera de contención.

Por El Diario de Antofagasta
Pasadas las 00:40 horas de este martes 23 de septiembre, unidades de emergencia de la comuna de Mejillones se trasladaron hasta la Ruta 1, a la altura del kilómetro 70, sector cruce empresa Kelar, tras recibir el aviso de un accidente vehicular.

De acuerdo con la actualización de la información cerca de las 03:00 horas, se confirmó que se trató de un choque de un vehículo menor contra la barrera de contención en el kilómetro 73 de la misma ruta, dejando un saldo de tres personas lesionadas.

Los afectados fueron atendidos por personal de emergencias en el lugar y posteriormente derivados al hospital de la comuna para su evaluación.

Al sitio concurrieron equipos de SAMU, Bomberos y Carabineros, mientras que el vehículo siniestrado fue retirado por una grúa de la empresa T&S Transporte Spa, para despejar la vía y restablecer el tránsito normal.

