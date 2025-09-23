Pese a clausura: Denuncian nueva fiesta clandestina en ‘Casa Piedra’, el recinto de Antofagasta con dos víctimas fatales

Una nueva fiesta clandestina se habría desarrollado durante el fin de semana en el recinto conocido como “Casa Piedra” en Antofagasta, a pesar de que este se encontraba clausurado por orden de la autoridad. La situación fue denunciada por el diputado Sebastián Videla, quien ha estado en contacto con familiares de las víctimas fatales vinculadas al lugar.

Este nuevo hecho agrava la situación en un recinto que ya ha sido el escenario de dos tragedias. Una de ellas es la muerte de Jonathan Delgado Hidalgo, joven de 19 años, quien según su familia, habría sido atacado por un grupo de delincuentes al salir de una fiesta en el lugar, perdiendo la vida de manera brutal. La familia de Jonathan exige justicia y lamenta que la investigación a cargo de la Fiscalía y la PDI no tenga avances claros o información concreta sobre los responsables.

Ante el “abierto desafío” a las disposiciones de la autoridad, el diputado Videla exigió la demolición inmediata de la “Casa Piedra”. El legislador recalcó que la Ley General de Urbanismo y Construcciones permite la demolición de inmuebles en estas condiciones, citando como precedente la demolición de más de 20 propiedades en Calama. “La ley existe, los mecanismos están, y lo que falta aquí es voluntad y decisión para actuar con firmeza”, enfatizó el parlamentario, sumándose al clamor de los vecinos y de las familias que piden justicia por los jóvenes asesinados.