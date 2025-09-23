Día Mundial del Perro Adoptado: una oportunidad para dar una segunda vida en Antofagasta

Según cifras del Registro Nacional de Mascotas, el 57% de los chilenos con perro tiene un mestizo en su hogar, lo que refleja la preferencia por este tipo de animales. De hecho, el informe “El Chile que viene” de Cadem (2024) reveló que solo un 13% de las personas adquirió su mascota comprándola, frente al 40% que la adoptó o recogió de la calle. La jornada también recuerda que adoptar no solo salva vidas, sino que llena de compañía, amor y gratitud a las familias.

En la región de Antofagasta, distintas fundaciones, agrupaciones y voluntarios independientes trabajan día a día para dar refugio y encontrar hogares a decenas de perros rescatados, quienes esperan una nueva familia que les brinde una segunda oportunidad. Entre ellos se encuentran:

Fundación Ángeles Guardianes (@fundacion.angelesguardianes)

OCVA Antofagasta (@ocvaantofagasta)

FREPA Antofagasta (@frepaantofagasta)

Fundación FRAMA (@fundacionframa)

Animalistas Antofagasta (@animalistas.antof)

Ellos También Son UCN (@ellostambienson.ucn)

Renacer Animal Antofagasta (@renaceranimal_antofagasta)

Agrupación Patitas a la Obra (@agrupacion_patitasalaobra)

ARPAC Antofagasta (@arpac_afta)

Dog Cafecito (@dog.cafecito)

Somos Negra y Niko (@somos_negra_y_niko)

Vanessa Figueroa (@vanessa.figueroa.718)

Luz Echaniz (@echanez.luz)

A través de sus plataformas, estas organizaciones difunden los casos de perritos que buscan un hogar, como Tigrecita, que fue rescatada y hoy espera una familia que la quiera más allá de su aspecto, o los cinco cachorros que fueron rescatados hace semanas y que sueñan con una segunda oportunidad llena de amor.

Si estás pensando en sumar un nuevo integrante a tu familia, las agrupaciones y fundaciones de la región de Antofagasta son una excelente opción para encontrar un compañero fiel y con una historia de abandono que puede transformarse en una nueva vida llena de cariño. La invitación es a adoptar de forma responsable y considerar que cada perro que encuentra un hogar es una historia de esperanza que se construye día a día con el trabajo incansable de voluntarios.