Atención dueños de mascotas: Anuncian 3 días de vacunación gratuita contra la rabia en Antofagasta

“Bolivia, Perú y Argentina tienen circulación del virus de la rabia en su variante canina, por lo que resulta imprescindible que la ciudadanía proteja a sus mascotas vacunándolas cada año contra la enfermedad”.

Así lo señaló el Seremi Salud Alberto Godoy, en el marco del anuncio del operativo de 3 días de vacunación gratuita contra la Rabia que se desarrollará en la Capital Regional a partir de este miércoles, actividad organizada por la propia Autoridad Sanitaria con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta.

LUGARES Y HORARIOS

La instancia se materializará de 10:00 a 14:00 hrs, en el sector norte, centro y sur. El primer día en la explanada de Plaza Bicentenario; el jueves en la explanada de la Municipalidad y el viernes en la explanada del Estadio Regional. “Los animales deben tener más de 2 años, estar sanos y con su arnés, trailla o canil y no se requiere inscripción previa”, dijo.

Subrayó que vacunar a las mascotas implica no sólo proteger la vida éstas, sino también a la ciudadanía respecto de una enfermedad que de contrarse, resulta mortal en el 100% de los casos.

VARIANTES DE LA RABIA

Existen 2 variantes de gran importancia dijo; la variante murciélago y la variante canina. En Chile y hasta ahora, sólo está presente la variante murciélago, la que puede contagiar tanto a los humanos, como a perros y gatos, destacando que la comunidad debe estar atenta frente a la aparición de murciélagos eventualmente contagiados.

Comentó que los signos característicos de un murciélago con rabia es que éste no se mueve o lo hace muy lentamente; también si está fuera de su hábita (por ejemplo, dentro de una habitación) o si es encontrado de día. “En estos casos se debe dar aviso inmediato a la Seremi de Salud”, enfatizó.

CONTACTO CON MURCIELAGOS

Fabiola Rivas, encargada del Programa de Zoonosis de la Seremi de Salud detalló que una persona puede estar en riesgo con un murciélago si sus manos entran en contacto con él voluntaria o involuntariamente sin estar protegidas. De igual modo cuando ingresa a un lugar donde exista una colonia de murciélagos sin la debida protección respiratoria o al ingresar a una habitación en la que haya estado una o dos especies.

Es importante destacar que la mordida de murciélago, no siempre es perceptible, especialmente cuando la persona duerme.