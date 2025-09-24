SQM anuncia reducción del 50% en uso de agua continental en el Salar de Atacama y consolida 17% del mercado global de litio



SQM Litio dio a conocer su Reporte de Sostenibilidad 2024, documento en el que detalló compromisos y avances que consolidan su rol como uno de los principales actores en la transición energética global. Entre los hitos más relevantes está la meta de reducir en un 50% la extracción de agua continental en el Salar de Atacama al año 2030, además de alcanzar un 17% de participación en el mercado mundial de carbonato e hidróxido de litio, insumos clave para la electromovilidad y las energías limpias.

Salar Futuro: alianza con Codelco

Uno de los anuncios más destacados fue la firma del acuerdo con Codelco para el desarrollo del proyecto Salar Futuro (2031–2060), que incorpora un modelo de gobernanza público-privada inédito en la minería mundial. El plan contempla:

Reducir la extracción de salmuera en al menos 50% al 2028.



Mantener la disminución sostenida en uso de agua continental.



Avanzar hacia la carbono neutralidad con energías renovables.



Incorporar nuevas tecnologías de producción con mayores estándares ambientales.



Cero disposición de residuos al 2030 bajo un modelo de economía circular.



Procesos de consulta y monitoreo conjunto con comunidades indígenas.



Gobernanza compartida entre SQM y el Estado a través de Codelco.

“Con Salar Futuro estamos construyendo un modelo de minería que será referente a nivel mundial: más eficiente, con menor impacto en los ecosistemas y con una gobernanza público-privada de primer nivel que asegura que el litio chileno siga siendo motor del desarrollo de Chile y de la transición energética global”, afirmó Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.

Avances ambientales y comunitarios

En 2024, la empresa redujo la extracción de agua continental a 107 litros por segundo, lo que representa un 55% de disminución. Asimismo, alcanzó una reducción acumulada de 32% en la extracción de salmuera desde 2020, con la meta de llegar al 50% en 2028.

Entre 2018 y 2024, SQM Litio destinó más de USD 249 millones en aportes sociales para comunidades, municipios y el Gobierno Regional de Antofagasta, junto con USD 10 millones en proyectos de investigación y desarrollo. Solo el año pasado se ejecutaron más de 70 programas comunitarios en áreas como salud, educación, deporte, emprendimiento y cultura.

“El desarrollo del litio en Chile representa una oportunidad única para avanzar de manera conjunta con las comunidades de los territorios donde se desarrolla esta actividad. El diálogo permanente, la transparencia y la participación activa permiten que la minería se traduzca en beneficios concretos en salud, educación, empleo y emprendimiento local. Al mismo tiempo, estos espacios de colaboración fortalecen la protección de los ecosistemas y el respeto por la identidad cultural de las comunidades, asegurando que el litio contribuya tanto a la transición energética global como al bienestar y futuro sostenible de quienes habitan la región”, señaló Javier Silva, gerente de Sostenibilidad de SQM Litio.

Reconocimientos y cultura organizacional

SQM Litio cuenta actualmente con 3.954 trabajadores, de los cuales un 87% se desempeña en Chile. Destacan avances en equidad de género, con 22% de participación femenina en la dotación total y 32% en áreas STEM. Además, obtuvo la certificación de la Norma Chilena NCh 3262 sobre igualdad de género y conciliación laboral.

La compañía también recibió reconocimientos internacionales en 2024, como la certificación EcoVadis Gold, su inclusión en el Dow Jones Sustainability Index y el estándar IRMA 75, convirtiéndose en la primera minera de litio en lograr esta evaluación en minería responsable.