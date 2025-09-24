15.6 C
Antofagasta
Miércoles 24 de Septiembre del 2025 21:40
La Región

Sismo de magnitud 5.1 se registró durante la madrugada en la región de Antofagasta

El movimiento telúrico, con epicentro a 61 kilómetros al norte de Mina La Escondida, se percibió a las 01:57 horas en diversas comunas, alcanzando una intensidad de grado V en la escala de Mercalli en Mejillones y de grado IV en Antofagasta y Calama.

Por El Diario de Antofagasta
Un sismo se percibió durante la madrugada de este miércoles en las regiones de Antofagasta y Atacama. El movimiento telúrico, fue registrado a la 01:57 horas.

Según un informe de sismología, el sismo tuvo una magnitud de 5.1 Mw y una profundidad de 94 km. Su epicentro se localizó a 61 kilómetros al norte de Mina La Escondida. La percepción del movimiento en la escala de Mercalli alcanzó el grado V en Mejillones, mientras que en Antofagasta, Sierra Gorda, Tocopilla, Calama y San Pedro de Atacama fue de grado IV.

En la Región de Atacama, el sismo se percibió con una intensidad de grado IV en Diego de Almagro y de grado III en Copiapó, Tierra Amarilla, Chañaral y Caldera. Tras el movimiento, el SHOA indicó que las características del sismo no reunían las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

