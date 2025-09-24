Estimado Señor director:

Junto en saludar me dirijo a usted para expresar mi preocupación hacia estos hechos que ocurren en el establecimiento del liceo “La Portada A-22” de Antofagasta, durante el año se ha visto mucho el tema de la falta de profesores en establecimiento, lo cual provoca que los alumnos pierdan los conocimientos llegando al siguiente año sin la materia.

Quiero hacerle saber frente este problema que preocupa por las notas que pide la institución al poder postular a las especialidades, baja las notas lo cual nos da menos posibilidad de entrar a estudiar lo que queremos, otra de las consecuencias que trae es el que despachen antes del horario de salida dando peligro a esos alumnos que se van solos a sus hogares al no tener más personas cerca para pedir ayuda.

Yo quiero que este tema se de a conocer por lo importante y preocupante que puede llegar a ser el hecho de que miles de alumnos pierdan clases por esos profesores que piden licencia durante meses y no contraten un remplazo que pueda sustituir por ese tiempo al profesor que se ausenta durante tanto tiempo haciendo que ese tiempo donde pueden aprender lo utilizan dejando a los alumnos en el patio o despachándolos.

Esperando que este tema no suceda tan seguido, me despido cordialmente.

Colommba Albornoz

Alumna de 1° medio A, establecimiento educacional La Portada A-22, Antofagasta

