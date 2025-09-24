16.6 C
Antofagasta
Miércoles 24 de Septiembre del 2025
Norte Productivo

Antofagasta Terminal Internacional desarrolla avanzada jaula de seguridad multifuncional

La innovadora estructura, creada a partir de un contenedor de 20 pies, fue desarrollada por equipos operativos del puerto y permitirá resguardar a trabajadores en traslados de alto riesgo, reforzando el compromiso de ATI con la seguridad y la innovación.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

Antofagasta Terminal Internacional (ATI) anunció la puesta en marcha de una nueva jaula de seguridad multifuncional, diseñada a partir de un contenedor de 20 pies, que busca reforzar la protección de los trabajadores en faenas y traslados bajo condiciones de mayor riesgo.

El proyecto, ideado e impulsado por los propios equipos operativos, incorpora diversas mejoras que lo convierten en una herramienta segura, práctica y adaptable. La estructura tiene capacidad para 18 personas, con asientos plegables y cinturones de seguridad, además de un perímetro reforzado con ganchos de línea de vida.

Entre sus innovaciones, también incluye una camilla rígida y cajones técnicos para maniobras, iluminación autónoma mediante energía solar y un sistema de puertas con bloqueo de seguridad. Su diseño es compatible con horquillas y twistlocks, lo que facilita su movilidad en distintas operaciones portuarias.

Desde la compañía destacaron que esta iniciativa refleja el valor del trabajo en equipo y la colaboración entre las áreas de Operaciones y Seguridad, que lograron transformar una necesidad en una solución concreta e innovadora.

“Con acciones como esta, en ATI seguimos construyendo un puerto más seguro, moderno y comprometido con nuestra gente y el territorio”, señalaron desde la empresa.

