Tras Fiestas Patrias: quedan siete feriados para disfrutar en lo que resta del año

El calendario 2025 aún contempla jornadas civiles, religiosas y dos feriados irrenunciables.

Por El Diario de Antofagasta
Después de celebrar el 18 y 19 de septiembre con un disfrutado fin de semana largo, los chilenos todavía tienen varias fechas por marcar en el calendario antes de que termine el año.

De acuerdo al calendario 2025 el próximo feriado será el domingo 12 de octubre, día en que se conmemora el Encuentro de Dos Mundos, de carácter civil. Luego, el viernes 31 de octubre se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, un feriado religioso.

Al día siguiente, el sábado 1 de noviembre, se recuerda el Día de Todos los Santos, también de carácter religioso.

En el mes de noviembre se suman las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias, programadas para el domingo 16 de noviembre, una jornada que además es feriado irrenunciable.

Ya en diciembre, el lunes 8 corresponde a la celebración de la Inmaculada Concepción, de carácter religioso. Una semana después, el domingo 14 de diciembre, se llevaría a cabo la Segunda Vuelta Presidencial (de confirmarse), nuevamente con carácter de feriado irrenunciable.

Finalmente, el último feriado del año será el jueves 25 de diciembre, día de Navidad, que también es irrenunciable.

