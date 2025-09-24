Basta de robos a las afueras del Liceo La Portada de Antofagasta

Señor Director:

Estimado señor director, junto con saludar, quisiera comentar sobre los recientes ataques en las calles de Antofagasta, donde han ocurrido muchos robos y asaltos a damas, caballeros, adolescentes y también a personas de la tercera edad, como abuelitas y abuelitos.

Estos ataques provienen de personas que usan armas para asaltar a ciudadanos sin compasión alguna, y nadie hace nada por detener todos los asaltos que han ocurrido en Antofagasta. Creo que las autoridades se deberían hacer cargo realmente de esta problemática, ya que estos delitos dejan a las personas intranquilas y hasta sin salir de sus hogares.

Considero que esto tiene que parar de una vez por todas, pero no se logrará si las autoridades no se hacen cargo y dejan pasar este preocupante tema. Además, ellos son los únicos que pueden poner un alto a esta situación, porque son las autoridades en Antofagasta. Los ciudadanos no cuentan con las habilidades para defenderse de estos asaltos; por esa razón son víctimas de delincuentes que incluso arrebatan la vida de algunas personas solo por querer robar un celular o una billetera de forma agresiva.

Quiero sugerir que las autoridades se encarguen de realizar rondas de patrullaje constante en el sector y puedan fiscalizar, de manera que esto pueda bajar el índice de asaltos. Esto permitirá que las personas del sector se sientan seguras al salir de sus casas o al pasear a sus mascotas.

Espero que se tome conciencia de la importancia de este tema y se logre reducir los porcentajes de asaltos con y sin violencia, para que Antofagasta sea una ciudad segura.

Me despido atentamente,

Josefa Tapia

Alumna del primer año A

Liceo La Portada A-22