16.6 C
Antofagasta
Miércoles 24 de Septiembre del 2025 21:01
Opinión

Basta de robos a las afueras del Liceo La Portada de Antofagasta

Por Cartas Al Director
Tiempo de lectura: 1 min.
Cartas Al Director
Las opiniones vertidas en este espacio no representan necesariamente el pensamiento de El Diario de Antofagasta, su empresa propietaria ni su equipo de profesionales. Puedes escribirnos tus textos y cartas al director al correo contacto@diarioantofagasta.cl

Señor Director:

Estimado señor director, junto con saludar, quisiera comentar sobre los recientes ataques en las calles de Antofagasta, donde han ocurrido muchos robos y asaltos a damas, caballeros, adolescentes y también a personas de la tercera edad, como abuelitas y abuelitos.

Estos ataques provienen de personas que usan armas para asaltar a ciudadanos sin compasión alguna, y nadie hace nada por detener todos los asaltos que han ocurrido en Antofagasta. Creo que las autoridades se deberían hacer cargo realmente de esta problemática, ya que estos delitos dejan a las personas intranquilas y hasta sin salir de sus hogares.

Considero que esto tiene que parar de una vez por todas, pero no se logrará si las autoridades no se hacen cargo y dejan pasar este preocupante tema. Además, ellos son los únicos que pueden poner un alto a esta situación, porque son las autoridades en Antofagasta. Los ciudadanos no cuentan con las habilidades para defenderse de estos asaltos; por esa razón son víctimas de delincuentes que incluso arrebatan la vida de algunas personas solo por querer robar un celular o una billetera de forma agresiva.

Quiero sugerir que las autoridades se encarguen de realizar rondas de patrullaje constante en el sector y puedan fiscalizar, de manera que esto pueda bajar el índice de asaltos. Esto permitirá que las personas del sector se sientan seguras al salir de sus casas o al pasear a sus mascotas.

Espero que se tome conciencia de la importancia de este tema y se logre reducir los porcentajes de asaltos con y sin violencia, para que Antofagasta sea una ciudad segura.

Me despido atentamente,

Josefa Tapia

Alumna del primer año A

Liceo La Portada A-22

