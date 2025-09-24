VIDEO | Continúan las ciclovías: Comenzaron las obras cerca del Terminal de Buses y el Hospital Regional de Antofagasta

A través de un video compartido por @antofadespierta vía Instagram durante el martes 23 de septiembre, se dio a conocer que comenzaron las obras de construcción de ciclovías en el sector centro norte de Antofagasta, específicamente en calle Víctor Jara.

Esta se encuentra a pocos metros del Terminal de Buses de la ciudad y el Hospital Regional, un punto que día a día presenta un intenso flujo vehicular y de peatones, lo que ha generado la molestia de gran parte de la comunidad, quienes manifestaron que esto “genera riesgos y dudas“, “el giro de los buses no lo pensaron“, “pasé recién y te encargo el taco que había“, “el criterio para ubicarlas deja bastante que desear“, “como botan los recursos“, “hay un cuello de botella al llegar al hospital con Víctor Jara” y “veo atropellos“, entre otros comentarios en la página.

Cabe recordar que esta no es primera vez que usuarios se expresan en contra de las ciclovías en distintos puntos de la capital regional, cuestionando su real uso y ubicación.

Video: @antofadespierta, vía Instagram.