Miércoles 24 de Septiembre del 2025
Sismo magnitud 4.1 se registró esta tarde en la Región de Antofagasta

El movimiento, de magnitud 4,1 y con epicentro a 32 kilómetros al suroeste de Baquedano, alcanzó intensidad IV en Antofagasta y III en Sierra Gorda, sin que se reporten daños a personas o infraestructura.

Un sismo se percibió la tarde de este miércoles 24 de septiembre en la Región de Antofagasta. De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN), el evento alcanzó una magnitud de 4,1 y se localizó a 32 kilómetros al suroeste de Baquedano, con una profundidad de 48,2 kilómetros.

Según el informe de la Unidad Nacional de Alerta Temprana, la máxima intensidad se registró en la ciudad de Antofagasta con grado IV en la escala de Mercalli, mientras que en Sierra Gorda alcanzó intensidad III.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) indicó que se continúa evaluando posibles afectaciones a personas, infraestructura y servicios básicos, cuyos resultados se informarán en los reportes de incidente o emergencia.

