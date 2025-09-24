16.6 C
Antofagasta
VIDEO | Cobran por dormir en un generador en ex oficinas del Serviu de Antofagasta: vecinos denuncian foco de inseguridad

Residentes de Villa Codelco acusan que el recinto abandonado se ha transformado en un foco de inseguridad, con asaltos y cobros irregulares por pernoctar en el lugar.

Por El Diario de Antofagasta
Gran preocupación existe entre los vecinos del sector Villa Codelco de Antofagasta debido a la crítica situación de abandono en las ex oficinas del Serviu, que actualmente se encuentran sin resguardo y convertidas en un foco de inseguridad.


Los habitantes denuncian que en el lugar se estarían cobrando sumas de dinero por permitir dormir en un generador eléctrico, además de haberse registrado un reciente asalto a una vecina.

Pedro Sánchez, presidente de la junta de vecinos del sector, manifestó su indignación frente a lo ocurrido: “Estamos cansados de que este edificio en ruinas ponga en riesgo a nuestra comunidad. La situación es insostenible y exigimos soluciones concretas a las autoridades”, afirmó.

Ante las denuncias, el diputado Sebastián Videla anunció que gestionará con las autoridades pertinentes la limpieza del inmueble y medidas de resguardo permanente, con el objetivo de recuperar el espacio y devolver la tranquilidad a los vecinos. “Este edificio no puede seguir siendo un foco de inseguridad. Vamos a exigir acciones inmediatas de limpieza y resguardo para proteger a la comunidad”, señaló.

Los vecinos esperan que estas medidas se concreten con urgencia, para que Villa Codelco vuelva a ser un sector seguro y habitable.

