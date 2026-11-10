Antofagasta

Línea 129 anunció la modificación de su recorrido de forma transitoria en Antofagasta

La medida fue aprobada por la autoridad regional de Transportes con el objetivo de mejorar la conectividad directa de los usuarios. Acá los detalles.

Por El Diario de Antofagasta
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La SEREMI de Transporte y telecomunicaciones, informa a la comunidad de Antofagasta que, a contar del día de hoy, 9 de noviembre de 2026, entra en vigencia una modificación parcial y transitoria en el trazado del servicio 129.

La medida fue aprobada por la autoridad regional de Transportes con el objetivo de mejorar la conectividad directa de los usuarios. A continuación, se detallan las modificaciones y los términos de la operación:

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 Modificación del Recorrido (Solo Sentido Norte a Sur)

  • Sentido Norte a Sur (Ida): Se aprobó un desvío específico en el sector céntrico de la ciudad para acercar a los pasajeros al Mall Plaza Antofagasta. El nuevo trazado comprende: Calles: Latorre – Baquedano – Washington – Bilbao – Orella – Manuel Matta – Recorrido Normal.
  • Sentido Sur a Norte (Regreso): Los servicios, mantiene sus trazados y frecuencias vigentes sin ninguna alteración.

Esta modificación tendrá un periodo de prueba mínimo de 2 meses (vigente desde el 09/11/2026 hasta el 31/12/2026).

Durante este lapso, se realizará un seguimiento técnico de la demanda, los tiempos de viaje y la regularidad del servicio. En base a los resultados de este análisis, se revisará la factibilidad de que esta modificación pase a ser permanente a partir del año 2027.

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