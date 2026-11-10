Línea 129 anunció la modificación de su recorrido de forma transitoria en Antofagasta

La SEREMI de Transporte y telecomunicaciones, informa a la comunidad de Antofagasta que, a contar del día de hoy, 9 de noviembre de 2026, entra en vigencia una modificación parcial y transitoria en el trazado del servicio 129.

La medida fue aprobada por la autoridad regional de Transportes con el objetivo de mejorar la conectividad directa de los usuarios. A continuación, se detallan las modificaciones y los términos de la operación:

Modificación del Recorrido (Solo Sentido Norte a Sur)

Sentido Norte a Sur (Ida): Se aprobó un desvío específico en el sector céntrico de la ciudad para acercar a los pasajeros al Mall Plaza Antofagasta. El nuevo trazado comprende: Calles: Latorre – Baquedano – Washington – Bilbao – Orella – Manuel Matta – Recorrido Normal .

Se aprobó un desvío específico en el sector céntrico de la ciudad para acercar a los pasajeros al Mall Plaza Antofagasta. El nuevo trazado comprende: .

Sentido Sur a Norte (Regreso): Los servicios, mantiene sus trazados y frecuencias vigentes sin ninguna alteración.

Esta modificación tendrá un periodo de prueba mínimo de 2 meses (vigente desde el 09/11/2026 hasta el 31/12/2026).

Durante este lapso, se realizará un seguimiento técnico de la demanda, los tiempos de viaje y la regularidad del servicio. En base a los resultados de este análisis, se revisará la factibilidad de que esta modificación pase a ser permanente a partir del año 2027.