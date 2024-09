VIDEO | ¡Hasta cuándo!: Denuncian brutal asesinato de 2 perritos en Calama

Un nuevo y brutal caso de maltrato animal con resultado de muerte se dio a conocer este 19 de septiembre, cuando, a través de un video, una mujer denunció el cruel asesinato de sus dos perritos en la comuna de Calama.

El video fue compartido por el diputado Sebastián Videla, quien señaló que ya se pusieron en contacto con la Policía de Investigaciones para investigar el horrible acto.

En el registro, la dueña expresó su dolor al encontrar a sus dos pequeños sin vida a solo metros de su hogar, con claros signos de intervención de terceras personas.

“Yo no puedo creer cómo le pudieron hacer esto a mis perros, miren cómo los encontré. Yo voy a denunciar esto, porque mis perros están inscritos y mis perros me los vinieron a botar aquí, están en este lugar, a metros de mi casa, por casualidad los encontré (…) no puede ser que sean tan crueles, no puede ser que sea gente tan mala, nunca le deseo el mal a nadie pero que sufran lo mismo que le hicieron a mis perros, se los juro, que Dios se los va a cobrar“, expresó la dueña afectada ante el desgarrador escenario.

VIDEO (Atención: imágenes sensibles)

Video: @ciudadanovideladiputado.