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¿Estará Chile? Xuxa anunció su retiro de los escenarios con su última gira por Latinoamérica

Tras más de 40 años de trayectoria, la artista brasileña realizará su último tour titulado "El último vuelo de la nave".

Por El Diario de Antofagasta
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Xuxa anunció su retiro definitivo de los escenarios con su última gira titulada “El último vuelo de la nave”, la que comenzará este 25 de julio en Sao Paulo de Brasil.

El tour pasará por diversos países de Latinoamérica y finalizará en Buenos Aires de Argentina.

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La intérprete, cantante y animadora brasileña se presentó en el Festival de Viña del Mar del año 2000, registrando una mala experiencia cuando el público respondió al tema “Ilarié” con un frase en doble sentido.

Desde ese momento, Xuxa prometió no volver a pisar Chile, cuestión que finalmente cumplió hasta el término de su carrera, pues en su última gira nuestro país no estaría considerado.

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