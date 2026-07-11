¿Y si pudieras decidir el final de un libro? Escritor antofagastino presenta “La Respuesta”, primera hipernovela en papel publicada en Chile

El escritor antofagastino Carlos Rendón presentó este martes en el Café Literario de FILZIC “La Respuesta”, la primera hipernovela en formato papel publicada en Chile. La obra corresponde a su tercer libro, tras Reptilia y La Muerte en Colores, y plantea una experiencia de lectura donde cada lector decide el destino de la historia.

En esta propuesta interactiva, el desarrollo de la historia depende de las decisiones que se tomen, puediendo recorrer distintos caminos y descubrir hasta siete finales diferentes. Al respecto, Rendón explicó que “La respuesta es una novela interactiva que trata de una investigación en Punta Arenas. Inicia cuando despierta el personaje en su departamento después de una noche llena de excesos y descubre que tiene que viajar cuanto antes a investigar qué ocurrió con un caso de un niño que nació con cuernos en el hospital de Punta Arenas. Desde ahí empieza una trama de investigación donde tú como lector tomas las decisiones y llevas esta investigación a distintas rutas y distintos finales“.

La actividad reunió a un numeroso público en el Café Literario de FILZIC, donde el escritor realizó una lectura interactiva para mostrar el funcionamiento de la novela. A través de esta demostración, los asistentes experimentaron en tiempo real las decisiones que propone la historia y aprovecharon el espacio para profundizar en el proceso creativo de la obra. Según explicó el autor, el formato toma como referencia la lógica de los hipervínculos digitales, trasladándola al papel.

En ese sentido, señaló que “es la primera hipernovela en formato papel en Chile (…) tú vas leyendo y van apareciendo frases, como funcionan los hipervínculos, que te permiten, si tú deseas, saltar y ver cómo sigue la historia si es que sigues ese vínculo. (…) El libro está lleno de decisiones distintas, lleno de finales que cambian mucho la historia. La novedad del formato, más allá de la obra de arte en sí misma, funciona muy bien y estoy muy contento con la recepción que tuvo ahora y que ha tenido en los últimos días“.

La obra, según su autor, está dirigida principalmente a lectores mayores de 15 años, ya que las decisiones que propone la historia abordan situaciones complejas y buscan generar experiencias de lectura profundamente distintas.

Sobre el desafío narrativo que conlleva escribir una novela de estas características, expresó que “era muy importante para mí que no sean decisiones tan simples (…) que a través de una historia narrativa se puedan generar experiencias radicalmente distintas. Creo que La Respuesta tiene esa gracia, que te permite de verdad sumergirte en la historia como ningún otro libro“.