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Seleccionador de Suiza, Murat Yakin, tras ser eliminado frente a Argentina: “Lamentablemente hoy el fútbol no fue el que salió ganando”

El DT añadió que "para mí es evidente que fuimos penalizados por una equivocación del árbitro".

Por El Diario de Antofagasta
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El seleccionador nacional de Suiza, Murat Yakin, asiste a una rueda de prensa un día antes del partido de octavos de final del Mundial FIFA 2026 ante Colombia, en Vancouver (Canadá). EFE/EPA/PETER KLAUNZER

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Murat Yakin, el técnico de Suiza, conversó con la prensa tras ser eliminado frente a Argentina en el Mundial 2026.

“En primer lugar, quiero felicitar enormemente a mi equipo por cómo jugamos en este partido de cuartos de final contra el vigente campeón del mundo. Logramos reponernos tras ir en desventaja y después del empate tuvimos el impulso de nuestro lado”, comenzó diciendo.

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El seleccionador aseguró que “estábamos dominando y controlando el juego, pero con la tarjeta roja nos castigan por una regla que, en mi opinión, es absolutamente incomprensible”.

“Duele mucho quedar eliminados de esta manera, no nos lo merecíamos. Mis jugadores son unos héroes. Jugaron al fútbol con mucha pasión y podemos estar muy orgullosos”, puntualizó.

El DT detalló que “quería hacer dos cambios de corte ofensivo, pero la expulsión alteró por completo nuestros planes, después de eso tuvimos que luchar con diez hombres”.

“Vimos un partido abierto y disputado en el que ambos equipos intentaron jugar fútbol, lamentable, hoy el fútbol no fue el que salió ganando, para mí es evidente que fuimos penalizados por una equivocación del árbitro”, cerró el profesional.

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