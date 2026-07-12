“Política de alcoba”: El concepto que marcó conversatorio sobre mujeres, liderazgo y poder en FILZIC Antofagasta

La participación de las mujeres en política, los desafíos para acceder a espacios de poder y la necesidad de fortalecer nuevos liderazgos fueron algunos de los temas abordados durante el conversatorio “Mujer y política”, realizado este viernes por la tarde en el Café Literario de la Feria Internacional del Libro ZICOSUR (FILZIC). La instancia reunió principalmente a mujeres, entre ellas representantes de distintos partidos políticos, para reflexionar junto a Irina Salgado, académica de la Universidad Católica del Norte; Marcela Mercado, Gestora Cultural; y Francis Espinoza, analista política y académica de la Universidad Católica del Norte.

Uno de los conceptos desarrollados durante el encuentro fue la “política de alcoba”, una expresión que, según explicó Espinoza, busca visibilizar cómo la vida privada sigue influyendo en la forma en que las mujeres son evaluadas cuando ejercen cargos de liderazgo o representación.

Sobre este punto, la académica explicó que “tiene varios aspectos la política de alcoba. En primer lugar, la relación, digamos, de los espacios más bien íntimos en los cuales las mujeres tienen relaciones sexuales, amorosas, etc. El espacio en el cual las mujeres tienen que compatibilizar ser mamá, ser cuidadora, etc. Y también los espacios en los cuales aspectos privados de la mujer o aspectos incluso físicos de la mujer son puestos en primer lugar en vez de, en el fondo, evaluar su gestión o su pensamiento político”.

Tras el panel, la académica destacó el valor de abrir este tipo de conversaciones en un evento como FILZIC, argumentando que la política atraviesa la vida cotidiana y que estos espacios también pueden contribuir a formar nuevos liderazgos.

En ese sentido, sostuvo que “es fundamental, porque la política es algo que vivimos a diario, o sea, todo tiene un sesgo político, una mirada política en el ejercicio, digamos, de la generación de políticas públicas, pero también en el diario vivir. Entonces yo tengo la impresión de que estos aspectos no se dan tanto en ferias tan misceláneas o eclécticas como esta. Es importante en el fondo discutir cómo y que también sirva de formación para liderazgos políticos y género”.

Respecto a la formación de nuevos liderazgos femeninos, la analista fue enfática en la necesidad de comprender las dinámicas de poder que aún persisten en la política, así como de fortalecer la formación y el trabajo colaborativo.

Al respecto, señaló que “en primer lugar, entender la política desde el espacio del patriarcado, creo yo. (…) No ejercer un poder solitario, o sea, siempre tener articulación con actores y sobre todo tener una mayor formación o educación, educarse en el fondo para dirigir la política”