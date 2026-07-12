Matías Maureira rumbo al Mundial de Pokémon TCG: “Me ayuda a manejar la frustración y a mejorar en Matemáticas”

El Mundial de Pokémon TCG 2026 se llevará a cabo en San Francisco (Estados Unidos) entre el 28 y 30 de agosto.

La cita del juego de cartas coleccionables contará con la presencia más de 50 jóvenes chilenos, que buscarán dejar en lo más alto el nombre del país y sus regiones.

El antofagastino Matías Maureira (9) estará presente tras acumular puntos en el circuito Pokémon Trading Card Game (TCG), ubicándose actualmente en el 44° puesto del ranking regional.

El joven conversó con El Diario de Antofagasta y señaló que “llevo participando en torneos desde los 6 años y mi motivación fue mi papá, ya que él jugaba cuando era niño y me mostró el juego de las cartas pokemon”.

Consultado sobre la sensación al clasificar al Mundial, el estudiante respondió que “muy feliz de haber conseguido clasificar, aunque estaba seguro que lo iba a lograr por los resultados que obtuve durante el año”.

“Cuando salió la lista de los chíllenos de clasificados al mundial, también estaba un poco nervioso por que me perdí varios torneos internacionales por que mi papá se enfermó”, agregó.

Sobre los beneficios de este tipo de juegos, el aludido puntualizó que “comparto con amigos y conozco gente nueva de diferentes edades y países, me ayuda a manejar la frustración, que al principio me costaba mucho. Además, me ha ayudado a mejorar en Matemáticas y a concentrarme mejor”.

“Actualmente cuenta con el auspicio de AES y lets play para poder viajar a competir, salir a otro país a representar a Chile no es algo fácil, por eso se necesitan varios recursos ya que al ser menor de edad necesito viajar con un tutor”, añadió

Sobre sus apoyos, el joven detalló que “me auspician hace 3 años la tienda anime Essential Store (AES) ubicada en Arturo Pratt 632 local 23 y la tienda Lets play ubicada en Pedro Aguirre cerda 8251 local 36 , ambas tiendas son de Antofagasta. Me ayudaron costeando mis pasajes y estadía para este mundial, también han financiado mis viajes anteriores al regional de Santiago y al internacional de Brasil”.

“Quiero dar las gracias a mi familia Pero sobre todo a mis papás que me han apoyado durante toda mi carrera, por acompañarme siempre y por hacer sacrificios para poder viajar conmigo cuando se ha podido, por confiar y creer en mi. También dar las gracias a AES y lets play por abrirme las puertas cuando tenia 6 años y apoyarme siempre, a “Jona” y a mis profes “Lucho” y “Konra”, que me enseñaron a jugar”, reveló.

El estudiante finalizó reflexionando que “a toda la comunidad pokemon de Antofagasta, de Chile y a todas las personas que compartieron mi historia y me apoyaron para que todo esto sea posible, por último al “anti team”, mi equipo, que me ha apoyado durante todo este tiempo. Este es el primer mundial al que voy, como todo competidor buscare ganar, daré lo mejor de mi, disfrutare la experiencia y me reencontraré con amigos los que están viviendo lo mismo que yo”.