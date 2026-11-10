Rumbo a Tocopilla: dos liceos de Antofagasta clasifican al Primer Campeonato Nacional Sub-17 de Fútbol Playa

El Liceo Industrial se consagró campeón del Torneo de Fútbol Playa Escolar Copa CMDR —organizado por la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Antofagasta en conjunto con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional—, tras una intensa jornada final disputada este lunes en Playa Trocadero que otorgó a los dos mejores equipos pasajes directos al primer certamen nacional de la categoría.

En el partido decisivo, el cuadro del Liceo Industrial venció a su similar del Liceo Los Arenales, el cual se quedó con el segundo puesto, mientras que el podio regional se completó con el Liceo Mario Bahamonde Silva en el tercer lugar y el Liceo La Chimba ocupando la cuarta posición de la competencia.

Tras la definición, el Director Ejecutivo de la CMDR, Braulio Otárola Rojas, valoró el desarrollo del evento deportivo que reunió durante las últimas semanas a ocho establecimientos educacionales de la comuna, destacando que ambos finalistas representarán a Antofagasta en la instancia nacional que se llevará a cabo en Tocopilla.

Por su parte, los capitanes de los planteles clasificados recalcaron la exigencia del encuentro definitorio; Emiliano Valdés, líder del equipo campeón, agradeció la invitación y el esfuerzo colectivo para sacar adelante la victoria, en tanto que Franco Araya, capitán de Los Arenales, rescató el mérito de haber asegurado el boleto a la vecina comuna pese a la derrota.

El Primer Campeonato Nacional Sub-17 Masculino de Fútbol Playa, impulsado por la ANFP y Somos Futuro, se desarrollará entre el 19 y el 21 de noviembre en Tocopilla, convirtiéndose en un nuevo y trascendental desafío deportivo para las comunidades educativas de ambos establecimientos antofagastinos.