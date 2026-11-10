Un salto al mundo ferroviario: FCAB abre postulaciones para prácticas profesionales y memorias 2027 en Antofagasta

Ferrocarril de Antofagasta (FCAB) anunció la apertura de su Programa de Prácticas y Memorias 2027, una convocatoria dirigida a estudiantes de educación superior que busquen adquirir experiencia profesional y desarrollar sus conocimientos en distintas áreas de la industria ferroviaria.

La iniciativa permitirá a estudiantes de diversas especialidades integrarse a equipos de trabajo de la compañía, participar en proyectos y conocer los procesos de una de las empresas vinculadas al transporte ferroviario y la actividad logística del norte de Chile.

¿Qué áreas contempla el programa?

La convocatoria considera oportunidades de formación en distintas áreas de la empresa, entre ellas:

Operaciones ferroviarias.

Mantenimiento.

Tecnología.

Comunicaciones.

Medioambiente.

Áreas de administración y gestión.

A través del programa, los participantes podrán complementar sus conocimientos académicos con experiencias prácticas, interactuar con profesionales de distintas disciplinas y conocer los desafíos operacionales y tecnológicos del sector.

“Queremos que los jóvenes encuentren en FCAB un espacio donde puedan atreverse a aprender, hacer preguntas, aportar nuevas miradas y descubrir de lo que son capaces. Sabemos que el futuro de nuestra industria también se construye con su talento, creatividad y entusiasmo”, señaló Danica Vicelja, gerenta de Personas y Organización de FCAB.

La ejecutiva agregó que la empresa busca que esta experiencia sea más que una práctica profesional, constituyendo una oportunidad de aprendizaje y desarrollo para quienes comienzan su trayectoria laboral.

Convocatoria abierta a distintas especialidades

El programa está dirigido a estudiantes de educación superior interesados en desarrollar sus prácticas profesionales o memorias en un entorno relacionado con el transporte ferroviario, la tecnología y la logística.

FCAB también hizo un llamado a estudiantes con discapacidad a participar en el proceso, como parte de sus iniciativas de diversidad e inclusión.

La compañía, que cuenta con más de 138 años de trayectoria, busca mediante esta convocatoria acercar a las nuevas generaciones a los desafíos actuales de la industria.

¿Cómo y hasta cuándo postular?

Las postulaciones al Programa de Prácticas y Memorias 2027 estarán abiertas hasta el lunes 23 de noviembre de 2026.

Las personas interesadas pueden revisar la convocatoria y realizar su postulación a través del portal de empleos de FCAB:

Postular al Programa de Prácticas y Memorias 2027 de FCAB

La convocatoria está dirigida a estudiantes de distintas especialidades, quienes deberán revisar los requisitos y condiciones del proceso en la plataforma oficial.