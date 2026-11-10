Por reiteradas inundaciones y emergencias: Corte admite recurso contra Aguas Antofagasta por afectación a vecinos

La Corte de Apelaciones de Antofagasta admitió a tramitación un recurso de protección contra Aguas Antofagasta, presentado por dos vecinas de la Población Chile que denuncian daños en sus viviendas y riesgos asociados a las instalaciones del estanque El Ancla, escenario de distintas emergencias durante los últimos años.

La resolución, dictada el 28 de octubre de 2026 por la Primera Sala del tribunal, ordenó a la empresa sanitaria y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) presentar informes dentro de un plazo de 15 días hábiles, acompañando los antecedentes que permitan esclarecer la situación.

La acción judicial fue presentada por el abogado Ricardo Escobar Plaza en representación de Elsa Collao Espinoza y Aixia del Carmen Moya Cortés, quienes denuncian eventuales amenazas a sus derechos constitucionales a la integridad física y psíquica y a la propiedad.

Emergencias e inundaciones desde hace años

El recurso detalla una serie de antecedentes relacionados con las instalaciones sanitarias ubicadas en el sector centro alto de Antofagasta, junto a la Población Chile.

Uno de ellos se remonta a abril de 2015, cuando más de 400 vecinos solicitaron una fiscalización del recinto El Ancla ante la SISS, preocupados por los riesgos asociados a sus instalaciones tras las precipitaciones de marzo de ese año.

Posteriormente, el 17 de julio de 2019, una falla en la infraestructura sanitaria provocó el escurrimiento de agua hacia siete viviendas de las calles Talcahuano, Osorno y Río de Janeiro, dos de las cuales resultaron completamente anegadas.

El episodio más reciente ocurrió el 16 de julio de 2026, cuando la rotura de un ducto durante trabajos realizados al interior del recinto provocó una emergencia con agua y barro que afectó viviendas de la Población Chile y dejó temporalmente sin suministro a más de 3 mil clientes.

Según los antecedentes recopilados por Diario Antofagasta en aquella oportunidad, al menos 14 viviendas resultaron afectadas.

Daños en viviendas y preocupación por nuevas inundaciones

El recurso describe las consecuencias sufridas por las dos vecinas que presentaron la acción judicial.

En el caso de Elsa Collao, se reportan daños en pisos, muros, cocina y sectores de acceso de su vivienda, además de grietas en escaleras y la aparición de una cavidad en el terreno. Fotografías aportadas durante octubre mostrarían la persistencia de algunos deterioros.

Por su parte, Aixia Moya denunció el ingreso de agua y material terroso hacia el estacionamiento y patios de su propiedad, con daños en revestimientos exteriores y desplazamiento de adoquines.

La presentación judicial también cuestiona si las medidas adoptadas por la empresa sanitaria son suficientes para prevenir nuevas emergencias, considerando la continuidad de las obras del proyecto El Ancla III.

Entre los antecedentes mencionados se encuentra el inicio de trabajos para reemplazar un muro de contención dañado e incorporar sistemas de drenaje, cuya finalización estaba proyectada para diciembre de 2026.

¿Qué solicitan las vecinas a la Justicia?

La acción busca que la Corte ordene a Aguas Antofagasta realizar una evaluación técnica de las condiciones de seguridad del recinto, identificar las causas de la emergencia de julio y establecer medidas correctivas y preventivas.

También solicita inspecciones técnicas en las viviendas afectadas, procedimientos de prevención y respuesta ante emergencias, y mecanismos para verificar el cumplimiento de las medidas que eventualmente disponga el tribunal.

El recurso busca principalmente prevenir nuevas contingencias y proteger la integridad de las residentes y sus propiedades, sin perjuicio de eventuales acciones indemnizatorias que pudieran tramitarse por otras vías.

Diputado Videla anuncia reunión con afectados

En paralelo, el diputado por la Región de Antofagasta, Sebastián Videla, destacó la admisión a tramitación del recurso y confirmó que sostendrá una nueva reunión con vecinos de la Población Chile.

El parlamentario, quien anteriormente estuvo en terreno junto a las familias afectadas, señaló que la instancia permitirá conocer sus inquietudes, dar seguimiento a la situación y abordar posibles soluciones para resguardar la seguridad de los residentes.

Corte espera informes de Aguas Antofagasta y la SISS

La resolución judicial establece que tanto la empresa sanitaria como la Superintendencia de Servicios Sanitarios deberán entregar sus respectivos informes, acompañados de antecedentes justificativos.

La admisión a tramitación no constituye un pronunciamiento sobre la responsabilidad de Aguas Antofagasta, sino el inicio del examen judicial de los hechos denunciados.

La causa continuará su tramitación mientras se reúnen los antecedentes necesarios para determinar si corresponde disponer medidas de protección a favor de las recurrentes.