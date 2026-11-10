La histórica Sede Social y Deportiva reabre sus puertas en María Elena

La recuperación de la histórica Sede Social y Deportiva marca un importante hito para el patrimonio de María Elena. Luego de un minucioso proceso de restauración, impulsado por SQM, a través de Fundación María Elena, el emblemático inmueble vuelve a abrir sus puertas a la comunidad, rescatando uno de los espacios más representativos de la historia social y deportiva de la última oficina salitrera activa del mundo.

Fundada el 20 de junio de 1929, la Asociación Social y Deportiva nació en pleno auge de la actividad salitrera con el propósito de promover la recreación, el deporte y la vida cultural de los trabajadores y sus familias. Con el paso del tiempo, el recinto se convirtió en un punto de encuentro fundamental para generaciones de eleninos.

Por décadas, sus salones fueron el corazón de la vida social y deportiva de María Elena. Entre sus muros se realizaron competencias, reuniones vecinales y actividades culturales, mientras que vecinos y amigos compartían largas tardes de conversación alrededor de una mesa de billar o una partida de ping-pong.

Con el paso de los años, sin embargo, el inmueble comenzó a evidenciar un importante deterioro estructural. Su condición de Monumento Nacional hizo necesario desarrollar un proceso de intervención que permitió recuperar sus características originales y asegurar su conservación para las futuras generaciones.

Para materializar este desafío, Fundación María Elena lideró un extenso trabajo que contempló estudios técnicos, planificación especializada y una permanente coordinación con el Consejo de Monumentos Nacionales, resguardando el valor histórico y arquitectónico del recinto.

“Este edificio representa una parte fundamental de la historia cultural y deportiva de María Elena. Aquí se formaron generaciones completas, surgieron equipos deportivos emblemáticos y se desarrolló gran parte de la vida social de la comuna. La restauración fue un proceso muy riguroso que incluyó la recuperación estructural de sus cimientos, nuevas instalaciones sanitarias y eléctricas, siempre bajo los estándares exigidos por el Consejo de Monumentos Nacionales”, explicó Leonardo Alar, jefe de Proyectos Patrimoniales de Fundación María Elena.

La reapertura del recinto forma parte de las iniciativas impulsadas por SQM en el marco del centenario de María Elena, contribuyendo a la conservación y puesta en valor de espacios que forman parte de la identidad y memoria colectiva del poblado.

“Esta recuperación nos llena de orgullo porque refleja un esfuerzo conjunto por proteger el patrimonio salitrero. Es una obra que complementa el trabajo que venimos impulsando para rescatar y poner en valor la historia de María Elena y de toda la región”, señaló Aníbal Abogabir, gerente de Relaciones Comunitarias y Asuntos Públicos de SQM.

Para Viviana Cuello, alcaldesa de María Elena, la restauración responde a una aspiración largamente anhelada por la comunidad.

“Este era un espacio muy esperado por nuestros vecinos. Es un lugar que guarda recuerdos, historias y momentos compartidos. Hoy vuelve a estar disponible para que la comunidad lo haga suyo, lo cuide y continúe construyendo nuevas experiencias para las futuras generaciones”, manifestó.

La restauración considera además que el inmueble quede a disposición de la Ilustre Municipalidad de María Elena, permitiendo el desarrollo de actividades comunitarias, culturales y sociales que continúen fortaleciendo la vida local alrededor de uno de los edificios más emblemáticos de la comuna.