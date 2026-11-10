Policial

Detienen a jefe de máquina de bus interurbano tras hallar diez sacos con hojas de coca en ruta de la región de Antofagasta

Personal de la Tenencia Baquedano fiscalizó un bus del recorrido Calama–Santiago en la Ruta 5 Norte, incautando diez sacos con la sustancia que no contaban con el registro obligatorio de pasajeros, lo que derivó en el arresto del trabajador.

Por El Diario de Antofagasta
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Diez sacos con presuntas hojas de coca fueron detectados por Carabineros de la Tenencia Baquedano durante la fiscalización de un bus interurbano que realizaba el recorrido entre Calama y Santiago, procedimiento que terminó con la detención del jefe de máquina del vehículo.

El hallazgo se concretó cuando el personal policial efectuaba controles preventivos habituales a los buses de pasajeros en la Ruta 5 Norte, específicamente a la altura del kilómetro 1400, revisando minuciosamente el compartimiento de equipajes.

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Al verificar el origen de los bultos, las autoridades comprobaron que no existían los registros obligatorios que permitieran identificar al pasajero o propietario responsable del traslado de la carga ilícita.

Ante esta falta a la normativa vigente desde 2024 —la cual exige a las empresas mantener catastros claros para evitar el transporte anónimo de drogas—, Carabineros procedió a la detención del trabajador y remitió los antecedentes al Ministerio Público.

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