La Región

Paro de camioneros: 78 camiones bloquean pistas de la ruta entre Calama y Antofagasta

La movilización se concentra en el kilómetro 106 de la Ruta 25, donde los transportistas ocupan la primera pista en ambos sentidos de circulación. Pese a la protesta, se mantiene habilitado el tránsito de vehículos menores y buses.

Por El Diario de Antofagasta
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El paro de camioneros que se desarrolla en el norte del país también registra movilizaciones en la Región de Antofagasta, donde 78 camiones permanecen ocupando parte de la Ruta 25, carretera que conecta las ciudades de Calama y Antofagasta.

De acuerdo con el reporte más reciente, la concentración de vehículos de carga se registra específicamente a la altura del kilómetro 106, donde los transportistas mantienen ocupada la primera pista de circulación en ambos sentidos de la vía.

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Pese a la presencia de los camiones, el tránsito no se encuentra completamente interrumpido, ya que se permite el desplazamiento de vehículos menores y buses.

La situación se produce en el contexto del paro de transportistas que también ha generado manifestaciones y restricciones de tránsito en la Región de Tarapacá.

La movilización en la Ruta 25 adquiere especial relevancia debido a que se trata de una de las principales conexiones terrestres de la región, utilizada diariamente por vehículos particulares, buses y transporte de carga vinculado a distintas actividades productivas.

Por el momento, el reporte disponible no precisa hasta cuándo se mantendrá la concentración de camiones ni si se contemplan nuevas medidas que puedan modificar las condiciones de circulación.

Se recomienda a quienes deban desplazarse entre Calama y Antofagasta mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el estado de la carretera.

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