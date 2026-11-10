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Erick Pulgar en la mira de un gigante de Argentina

El exjugador de Antofagasta renovó con el Flamengo y aumentó su salario a $3.6 millones de dólares al año, sin embargo, existe interés de River Plate por contar con sus servicios.

Por El Diario de Antofagasta
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El antofagastino, Erick Pulgar, renovó con el Flamengo, elevando su salario a $3.6 millones de dólares al año y puntualizando una cláusula de salida de $10 millones de dólares.

Sin embargo, según publicó DSports Radio Argentina, el exjugador de Universidad Católica estaría en la mira de River Plate.

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El gigante de Argentina estaría interesado en contar con los servicios del exvolante de Antofagasta.

Cabe destacar que el escuadro de Marcelo Salas contaría con los recursos para pagar la millonaria cláusula de salida de Pulgar.

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