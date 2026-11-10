Cultura

Adriana Puca, Ángel Lattus y Luis Piñones: los ganadores del premio cultural “Linterna de Papel” en la región de Antofagasta

Una cultora lickanantay de El Loa, un referente histórico de las artes escénicas en Antofagasta y un destacado gestor cultural de Tocopilla fueron distinguidos en la novena versión del galardón que rinde homenaje al poeta Andrés Sabella.

Por El Diario de Antofagasta
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El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció a los ganadores de la novena versión de los Premios Regionales a las Artes, las Culturas y el Patrimonio “Linterna de Papel” 2026, distinción que rinde homenaje a la obra del poeta antofagastino Andrés Sabella Gálvez y que reconoce trayectorias destacadas de la Región de Antofagasta.

La selección se determinó entre 23 postulaciones admisibles evaluadas por el Consejo Regional de las Culturas, ratificando por segundo año consecutivo una entrega de galardones de carácter provincial para visibilizar el aporte cultural desde los distintos territorios de la zona.

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Los reconocimientos de esta edición recayeron en la artesana y cultora lickanantay Adriana Puca Soza por la provincia de El Loa; en el actor, director y gestor teatral Ángel Lattus Vodanovic por la provincia de Antofagasta; y en el periodista, escritor y gestor cultural Luis Piñones Molina por la provincia de Tocopilla.

La seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Paula Rodríguez Espinoza, fue la encargada de comunicar la noticia a los galardonados, destacando el valor de trayectorias que enriquecen la identidad regional y señalando que los vencedores recibirán la estatuilla —elaborada por la artesana calameña Alicia Magna— y una asignación por única vez de $5.000.000.

Las tres figuras premiadas poseen una dilatada trayectoria en sus ámbitos: Adriana Puca destaca por más de 20 años en la preservación de saberes textiles ancestrales en Talabre; Ángel Lattus suma más de cinco décadas dedicadas a las artes escénicas y al desarrollo del FITZA como discípulo de Pedro de la Barra; y Luis Piñones ha enfocado su labor en rescatar la historia, la literatura y la identidad del puerto salitrero.

La ceremonia oficial de premiación se llevará a cabo el próximo jueves 19 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Salón Auditorio del Colegio San Luis de Antofagasta, consolidando una tradición que desde 2012 releva los oficios tradicionales, las artes y el patrimonio local.

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