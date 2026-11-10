Seremi de Salud impulsa lúdico programa educativo en jardines y escuelas de Tocopilla para identificar al Aedes aegypti

La Oficina Provincial de la Seremi de Salud en Tocopilla puso en marcha un innovador programa educativo dirigido a párvulos de distintos recintos de la comuna, con el objetivo central de enseñarles a identificar al zancudo Aedes aegypti y a distinguirlo de otros insectos para fomentar una activa vigilancia comunitaria.

El Seremi de Salud, Rodrigo Medina, destacó que la iniciativa busca que la ciudadanía asuma un rol protagónico en la prevención y control, recordando que gran parte de los hallazgos previos en la Región de Antofagasta se han concretado gracias a la alerta y participación de los propios vecinos.

La metodología del programa incluye una lúdica jornada donde los menores reciben información a través de un cuento relatado por un funcionario disfrazado del mosquito, aprendizaje visual de sus características y una dinámica de búsqueda de imágenes escondidas en el recinto que los convierte en “pequeños fiscalizadores”.

Estas exitosas jornadas ya se aplicaron en la Escuela República de Los Estados Unidos y en la Escuela Carlos Condell de la Haza —continuando en el resto de establecimientos del puerto salitrero—, reforzando una labor altamente preventiva dado que la comuna registra un antecedente de hallazgo en estado de pupa en el Terminal de Buses.