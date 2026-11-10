Mr. Deadpool Antofagasta: Un emprendimiento que nació desde la conexión con la comunidad

Deadpool es el antihéroe preferido por los seguidores de las aventuras de las zagas de Marvel Cómics

El popular personaje tiene a su gemelo en Antofagasta de la mano del talento de Pedro Fernández Escobar, quien es un reconocido creador de contenido en la zona.

“Todo comenzó en el 2023 cuando me compré un traje de Deadpool solamente para usarlo en Halloween y ese mismo año participé en un concurso de Cosplay en FIJU en donde gané el tercer lugar”, señaló.

El antofagastino agregó que “más allá del premio, me marco la interacción con la gente, como se acercaban, me saludaba, querían fotos y se reían con las ocurrencias del personaje”.



“Esa conexión me motivó a seguir, con el tiempo me sumé a eventos, animaciones, contenido audiovisual y colaboraciones con emprendimientos locales y así fue tomando forma Mr. Deadpool Antofagasta, proyecto que sigue creciendo hasta hoy”, añadió.



El joven profesional aseguró que “ofrezco saludos personalizados, Reels promocionales para locales, animaciones de eventos familiares y corporativos, apariciones en tiendas y ferias”.

“Además de guiones adaptados a cada contexto, ya sea en una versión familiar o para adultos”, puntualizó.



Consultado sobre su evaluación respecto al 2026, el aludido respondió que “fue un año de aprendizaje, de ordenar el trabajo y de probar nuevos formatos audiovisuales. Para el 2027 quiero profesionalizar aún más los videos y seguirle colaborando con emprendimientos, sin perder la cercanía ni el humor”.

“Quiero agradecer principalmente a mi pareja que ha sido el apoyo principal en todo este proceso y como Deadpool es un antihéroe cierro a mi manera. No soy perfecto pero si perseverante. Ojalá todos tengan a alguien que los apañe de verdad porque eso se nota más que cualquier máscara”, remachó.