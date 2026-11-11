Ministro Quiroz reconoce a la prensa del extranjero que Chile “técnicamente” se encuentra en recesión

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, conversó con la Agencia de Noticias Internacional de Bloomberg respecto de diversos temas.

La autoridad denominó la actualidad como “puedes llenarlo técnicamente una recesión pero básicamente la economía ha enfrentado shocks de oferta este año, mayormente de la fuerte caída en la producción de cobre, lo que tiene un impacto en la actividad económica general”.



Sin embargo, Quiroz ve con buenos ojos el futuro pues “ya estamos viendo los efectos de las reformas de mercado que hemos realizado hasta ahora”.

Cabe destacar que en la oportunidad, la autoridad descartó que Codelco se transforme en una empresa privada.