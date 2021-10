“Estamos en guerra”: Día en que el “enemigo poderoso” fue el mismo Gobierno

Desde el 2019 para el pueblo, con intereses sociales, el significado e importancia del mes de octubre cambió radicalmente a partir del Estallido Social, el cual desató un reaccionar en gran parte del país, pero por sobre todo a las y los estudiantes de enseñanza media. Adolescentes que levantaron la voz por sus padres y abuelos que se vieron obligados a callar y acatar las órdenes de los Gobiernos que han liderado a Chile, en los últimos 30 años.

Quienes carecen de empatía y omiten la realidad social, que conlleva múltiples precariedades, cuestionaban el movimiento social, mencionaban que el alza del metro solo eran 30 pesos, decían que no era tanto dinero, por ende todo lo que estaba ocurriendo en el país no tenía respaldo lógico, sin embargo, se equivocaban pues la lucha no solo era por el aumento del pasaje, sino por los 30 años de sufrimiento que las familias de clase media y baja han tenido que vivir durante años.

En este contexto, llega el 19 de octubre (2019), este día es un incendio social y el estado en vez de apaciguar el fuego, a través de las órdenes entregadas a las instituciones de seguridad nacional, aumentaban la llama como si las indicaciones fueran combustible. Al ver las agresiones de los carabineros a los estudiantes en el metro, prontamente la indignación se propagó por el país, lo que provocó múltiples puntos de revuelta en distintas ciudades del país.

En el caso de Antofagasta, Tocopilla y Calama, las tres ciudades más grandes la segunda región, las reacciones de indignación llegaron tempranamente el día 19 de octubre. En la capital regional, las personas se encontraron poco a poco en la plaza frente del mercado, ahí llegaron jóvenes universitarios, adultos egresados, personas que no pudieron cumplir sus sueños pero que estaban dispuestos a luchar por otros, ancianos que creyeron en el NO, en que Chile con el retorno a la democracia sería un lugar mejor.

Diversas generaciones se encontraron por primera vez para luchar juntos y exigir un país mejor. Así es como comenzó la revuelta social, todos unidos marchaban por las calles de Antofagasta, ubicadas en el centro de la ciudad. No importaban las altas temperaturas, o el cansancio, lo único importante era seguir la marcha, con cánticos y el sonido de las ollas que la gente sacó a las calles. Sin embargo, como era de esperarse, carabineros intervino y comenzaron la persecución con violencia hacia las personas que estaban en los distintos puntos de la comuna.

Con gases lacrimógenos y carros lanza aguas Carabineros interrumpió las movilizaciones y solo ese día detuvieron a 14 personas. En tanto, a raíz de esto, y el desorden público que provocaron con su actitud de violencia, el comercio tuvo que cerrar sus puertas, por seguridad de sus clientes. Esta situación se replicó en muchas otras ciudades del país, al igual que el fuego en un incendio no controlado, éste arrasó con todo, por la indignación que sentían los ciudadanos, pues los abusos por parte del estado, con sus alzas en los recursos básicos, como el agua, luz, salud y educación, ya eran demasiado.

Después de la larga jornada de movilización, y sobre todo por los incidentes después de ellas, donde los enfrentamientos entre carabineros y quienes estaban en la marcha eran cada vez más violentos, el presidente Sebastián Piñera realizó una sesión extraordinaria en cadena nacional e informó que decretaría Estado de Emergencia en más zonas de las que ya se había anunciado en la madrugada de ese dia (19 de octubre), además declaró Toque de Queda en varias ciudades del país.

Si bien, en la actualidad el Toque de Queda es algo que está normalizado en la sociedad chilena, debido a la pandemia que aún se está cursando, es oportuno mencionar que esta declaración en 2019 fue algo que marcó la historia del país, pues por primera vez se tomaba una medida así, por razones de desorden civil, desde el retorno a la democracia, en otras ocasiones solo se había tomado esta medida por motivos naturales, como el terremoto de 2010.

Finalmente, en la jornada del 20 de octubre el movimiento social ya estaba desatado en todo el país, el Gobierno cada vez le entregaba más poder a las instituciones de seguridad, lo que aumentaba el enojo de la población, debido a que el abuso de poder se les estaba soltando de las manos y al final eran ellos quienes vivían las consecuencias de aquello. Esa misma tarde, el Toque de Queda se extendió por toda la región de Antofagasta, no obstante, muy por el contrario de lo que pensó Piñera y su equipo, la revuelta social no cesó y continuó durante semanas, incluso meses.