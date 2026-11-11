Motociclista peruano de 55 años fallece en accidente en la Ruta 5 Norte en la Región de Antofagasta

Un fatal accidente de tránsito se registró durante la tarde de este martes 10 de noviembre en la Ruta 5 Norte, en la Región de Antofagasta, dejando como resultado una persona fallecida.

De acuerdo con información entregada por Carabineros, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1.239 de la carretera e involucró a un motociclista de 55 años, de nacionalidad peruana, que conducía un vehículo con patente de ese país.

Por causas que aún se investigan, el conductor habría perdido el control de la motocicleta, cayendo a un costado de la vía.

Hasta el lugar concurrió personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), que realizó esfuerzos por asistir al afectado. Sin embargo, el motociclista falleció en el sitio del accidente.

El mayor Karl Berngeher, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros de Antofagasta, informó los antecedentes preliminares del hecho, cuyas circunstancias deberán ser esclarecidas mediante las diligencias investigativas correspondientes.

Por el momento, no se han informado otros vehículos involucrados ni las causas específicas que provocaron la pérdida de control de la motocicleta.