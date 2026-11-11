Su abuela la crió y ella la cuidó hasta el final: La historia de la joven de Antofagasta que logró excluir de la herencia a tres tíos que abandonaron a su madre

Cuando Yanina Segura perdió a su madre a los 12 años, fue su abuela Elsa Hormazábal Pérez quien continuó acompañándola y cuidándola. Años después, los papeles se invirtieron: la joven debió asumir la responsabilidad de atender a la mujer que la había criado, luego de que fuera diagnosticada con Alzheimer.

La historia, ocurrida en Antofagasta, terminó convirtiéndose en una extensa batalla judicial que llegó hasta la Corte Suprema y que hoy pone sobre la mesa una discusión sobre el abandono de las personas mayores, las responsabilidades familiares y el derecho a heredar.

De nieta a cuidadora a los 20 años

En 2014, cuando Yanina tenía 20 años y estudiaba Ingeniería Comercial, su abuela comenzó a enfrentar las consecuencias del Alzheimer. Con el avance de la enfermedad, Elsa perdió progresivamente su autonomía y necesitó asistencia permanente.

La joven debió compatibilizar sus estudios, el trabajo y los cuidados de su abuela, mientras los tres hijos de la adulta mayor se desentendieron de sus necesidades.

Según relató Yanina a Las Últimas Noticias, la situación tuvo importantes consecuencias emocionales y económicas. La sobrecarga de responsabilidades incluso la llevó a necesitar atención de salud mental.

En 2021, un Juzgado de Familia de Antofagasta condenó a sus tres tíos por violencia intrafamiliar debido al abandono de su madre. También se establecieron obligaciones alimenticias que, de acuerdo con los antecedentes judiciales, fueron incumplidas.

La disputa por la casa familiar

Elsa Hormazábal falleció el 19 de diciembre de 2022, a los 87 años, sin dejar testamento.

Tras su muerte, los tres hijos buscaron hacer valer sus derechos hereditarios sobre los bienes de la mujer, incluida la vivienda donde había vivido junto a su nieta.

Fue entonces cuando Yanina decidió acudir nuevamente a la justicia, esta vez para solicitar que sus tíos fueran declarados «indignos de suceder», una figura contemplada en la legislación chilena que permite excluir de una herencia a quienes incurren en determinadas conductas graves contra la persona fallecida.

La demanda fue acogida por la justicia civil de Antofagasta en diciembre de 2025. Posteriormente, la Corte de Apelaciones confirmó la resolución.

Finalmente, la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por los tres hermanos, manteniendo su exclusión de la herencia y la obligación de restituir los bienes hereditarios que hubieran recibido.

«Siento que se hizo justicia»

En declaraciones entregadas a Las Últimas Noticias y recogidas por 24 Horas, Yanina explicó que su motivación no estuvo relacionada principalmente con el dinero, sino con proteger el hogar y la memoria de su abuela.

La joven aseguró que Elsa le había manifestado en distintas oportunidades su deseo de que la vivienda permaneciera en sus manos.

Tras años de enfrentamientos judiciales, la resolución permitió que la propiedad familiar quedara en poder de Yanina.

¿Se puede perder una herencia por abandonar a los padres?

El caso también tiene una dimensión jurídica relevante.

La sentencia de la Corte Suprema, correspondiente al rol 46.119-2026, confirmó la aplicación de la figura de indignidad para suceder, luego de que los tribunales establecieran que los hijos no prestaron el auxilio necesario a su madre pese a encontrarse en condiciones de hacerlo.

El artículo 968, número 3, del Código Civil contempla una causal de indignidad vinculada a la falta de socorro a una persona que se encuentra en estado de demencia o desamparo.

Sin embargo, esto no significa que cualquier conflicto o distanciamiento familiar implique perder una herencia. La indignidad debe ser declarada judicialmente y requiere acreditar los presupuestos establecidos por la ley.

En este caso, la justicia consideró los antecedentes de abandono, la situación de dependencia de la adulta mayor y la falta de asistencia de sus hijos.

Así, una historia que comenzó con una nieta cuidando a su abuela terminó con una resolución judicial que excluyó de la herencia a quienes, según los tribunales, no cumplieron con prestarle el auxilio que necesitaba.