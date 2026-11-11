Paro nacional por alza de combustibles: incertidumbre por posible paralización de la locomoción colectiva en Antofagasta

Incertidumbre existe entre los usuarios de la locomoción colectiva de Antofagasta ante la posibilidad de nuevas paralizaciones del transporte público, en medio del paro nacional de transportistas por el alza de los combustibles, que ya ha generado movilizaciones y restricciones de tránsito en distintas zonas del norte del país.

La situación ha generado versiones diferentes entre los propietarios de taxibuses y los conductores de TransAntofagasta. Mientras el gremio ADUTAX descartó la veracidad de una convocatoria a paro general difundida en redes sociales, trabajadores de al menos una línea comenzaron a movilizarse.

ADUTAX desmiente convocatoria a paro general

La Asociación de Dueños de Taxibuses de Antofagasta (ADUTAX) emitió un comunicado para aclarar la circulación de una publicación que anunciaba una supuesta paralización de la locomoción colectiva mayor a partir de las 13:00 horas.

Sin embargo, dicha publicación correspondía a una fecha anterior y volvió a difundirse en el contexto de las actuales protestas por el precio de los combustibles.

“Estimados usuarios, queremos comunicar que la fake news que anda circulando en RRSS sobre un paro de la locomoción colectiva mayor a las 13 horas ES FALSO”, señaló la organización.

Asimismo, el gremio indicó que cualquier información oficial sobre sus actividades será comunicada a través de sus cuentas en Facebook, Instagram, TikTok y X.

No obstante, el desmentido de los propietarios se refiere a la convocatoria difundida en redes sociales y no necesariamente descarta movilizaciones independientes de los conductores.

Conductores de Línea 114 inician paralización

En paralelo, Antofagasta TV informó que Luis Núñez, dirigente de conductores de TransAntofagasta, confirmó una paralización total de actividades por parte de los trabajadores de la Línea 114 durante la tarde de este miércoles 11 de noviembre.

Asimismo, destacaron que en caso de verse afectado el suministro de combustible para las máquinas, evidentemente se verán impedidos de salir a realizar los recorridos.

La medida constituye una movilización concreta dentro del transporte público local, aunque hasta ahora no existen antecedentes que permitan confirmar una suspensión generalizada de todos los recorridos de la ciudad.

Según el mismo medio, representantes gremiales acudieron hasta la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta para entregar un petitorio con las demandas y problemáticas que afectan al sector.

Movilizaciones en medio del paro nacional

La situación se desarrolla en el contexto de las movilizaciones de transportistas y camioneros por el fuerte incremento del precio de los combustibles en los últimos meses, que han generado manifestaciones en distintas regiones del país.

En la Región de Antofagasta, la protesta también ha tenido expresiones en las carreteras. Entre ellas, la concentración de camiones en la Ruta que conecta Calama con Antofagasta, donde los transportistas ocuparon una pista en ambos sentidos, permitiendo el desplazamiento de vehículos menores y buses.

En el caso de la locomoción colectiva, las diferencias entre las declaraciones de los propietarios y las acciones de los conductores mantienen abierta la incertidumbre respecto de eventuales nuevas paralizaciones.

Por ahora, la suspensión de actividades informada corresponde a la Línea 114 y no existe confirmación de un paro general de los taxibuses de Antofagasta.

Se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a las comunicaciones de sus respectivos recorridos ante posibles modificaciones del servicio.