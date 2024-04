Historial de denuncias revela condiciones precarias del Estadio Calvo y Bascuñán para los deportistas de Antofagasta

Desde el año 2022, el Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de deportistas y la comunidad en general, quienes han evidenciado una serie de problemas que van desde el estado del césped y las instalaciones, hasta la falta de iluminación y mantenimiento.

Febrero 2022

Durante el aniversario 143 de la comuna, el Estadio Calvo y Bascuñán mostraba un preocupante estado de abandono. Las imágenes aéreas revelaron un césped amarillento y una pista atlética en malas condiciones. Esta situación obligó a Deportes Antofagasta a jugar sus partidos como “local” en la ciudad de Iquique. El alcalde respondió a las denuncias calificándolas como infundadas, aunque las imágenes posteriores mostraron que las reparaciones prometidas no se llevaron a cabo.

Octubre 2022

A pesar de una orden judicial que permitió a Deportes Antofagasta jugar sus partidos como local en el estadio, persistieron las disputas con la municipalidad. La falta de disponibilidad del recinto para eventos deportivos generó tensiones entre las partes involucradas, lo que resultó en la suspensión de partidos programados.

Junio 2023

El Consejero Regional, Fabián Ossandón, denunció la falta de alumbrado en el estadio, afectando el entrenamiento de los deportistas. Esta situación reflejó una preocupación constante por las condiciones de seguridad y adecuación del recinto para la práctica deportiva.

“Una vergüenza que jóvenes de nuestra ciudad tengan que entrenar a oscuras en el Estadio Calvo y Bascuñán”, señaló en aquella oportunidad la autoridad.

Julio 2023

A pesar de las medidas de mantenimiento anunciadas, la cancha del estadio no presentó mejoras evidentes durante el clásico regional, entre Deportes Antofagasta y Cobreloa. Esto llevó al concejal, Luis Aguilera, a solicitar un “informe detallado de todas las acciones que usted (alcalde Jonathan Velásquez) y su administración han generado en la cancha número 1 del estadio regional desde enero 2023 hasta la fecha. Considerar resiembra, mantención al área verde, multas por concepto de falta de Mantención del área verde, estado de sistema de riego, entre otros factores”.

Agosto 2023

Con el transcurso de las semanas, las críticas hacia el estado del Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta no cesaban, y con el equipo puntero en la Primera B, la comunidad y los aficionados exigían condiciones dignas para los jugadores y espectadores.

El reconocido periodista deportivo José Salazar no se quedó atrás y a través de un tweet expresó su descontento al publicar fotos que muestran el lamentable estado del césped del recinto deportivo. “Así lucía hoy la cancha del Estadio C&B de #Antofagasta. El equipo puntero del ascenso merece un mejor recinto, pésima cancha, butacas sucias, sin marcador, sin amplificación, cabinas de transmisión con caca de pájaro y un largo etc. Definitivamente la perla NO BRILLA!” escribió Salazar.

En esa misma fecha, el atleta, Gary Aracena, anunció a través de su Instagram que desertará de participar en competencias por no tener acceso a las dependencias del estadio.

“Llevo dos semanas sin poder entrenar pista”, sentenció el deportista, quien también aseguró que el fútbol mantiene más privilegios que los demás deportes. Es por este motivo que Aracena decidió dejar de asistir a todo tipo de competencias durante el año y realizó el reclamo de manera pública.

Asimismo, reconoció que los atletas de otras áreas son los más perjudicados por estos inconvenientes, pues a pesar del gasto y tiempo que invierten para desarrollarse en sus disciplinas, no los dejan ingresar al recinto deportivo.

Abril 2024

Un deportista antofagastino compartió un video denunciando las malas condiciones del estadio, desde la falta de iluminación hasta el estado de la pista atlética. Esta denuncia se suma a una serie de reclamos previos sobre la falta de atención a las instalaciones deportivas. “La pista está deplorable, los atletas aquí no pueden correr, no pueden saltar, porque ellos tienen que lograr su mayor velocidad y miren cómo está la vista”, declaró el deportista.

Poteriormente, transcurrida una semana de la denuncia anterior, nuevamente, un deportista expuso las deplorables condiciones, éstas, enfocadas a iluminación inexistente para entrenar en las instalaciones del estadio. “Listo, terminado el entrenamiento, 19:50 horas. Para que vean, tenemos un estadio increíble, una pista en buenas condiciones, lamentablemente no tenemos luces y es demasiado peligroso en el invierno principalmente entrenar de esta forma. Lo único que pedimos nosotros como atletas, adultos y niños, es que partes del estadio se iluminen para hacer esta actividad con seguridad”, expresó el deportista.

Las denuncias sobre las malas condiciones del Estadio Calvo y Bascuñán en Antofagasta han sido recurrentes a lo largo del tiempo, evidenciando una preocupante realidad que afecta a la comunidad deportiva. Ante esta situación, se espera una respuesta urgente por parte de las autoridades para garantizar un espacio adecuado y seguro para la práctica del deporte en la región.